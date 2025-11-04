В Кремле оценили заявления Вучича о боеприпасах Песков: не хотелось бы видеть, как сербские боеприпасы используют против РФ

России не хотелось бы видеть, как сербские боеприпасы применяются против солдат ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он отреагировал на заявления главы Сербии Александра Вучича, что Белград будет продавать свои снаряды в ЕС «на любые цели».

Конечно, нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть, — сказал Песков.

Ранее Вучич заявил, что компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») попала под действие европейских ограничений после американских санкций. Сербский лидер выразил надежду на поддержку со стороны ЕС в сложившейся ситуации, отметив двойное давление на сербскую нефтяную отрасль.

Позднее Вучич предложил российской стороне временно выкупить ее долю в сербской компании NIS для снятия американских санкций с последующим возвратом акций после стабилизации обстановки. Однако российские представители не поддержали этот план, рассматривая вместо этого вариант продажи доли третьей стороне, включая потенциальных покупателей из США.