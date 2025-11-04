Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 19:23

В Кремле оценили заявления Вучича о боеприпасах

Песков: не хотелось бы видеть, как сербские боеприпасы используют против РФ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

России не хотелось бы видеть, как сербские боеприпасы применяются против солдат ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он отреагировал на заявления главы Сербии Александра Вучича, что Белград будет продавать свои снаряды в ЕС «на любые цели».

Конечно, нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть, — сказал Песков.

Ранее Вучич заявил, что компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») попала под действие европейских ограничений после американских санкций. Сербский лидер выразил надежду на поддержку со стороны ЕС в сложившейся ситуации, отметив двойное давление на сербскую нефтяную отрасль.

Позднее Вучич предложил российской стороне временно выкупить ее долю в сербской компании NIS для снятия американских санкций с последующим возвратом акций после стабилизации обстановки. Однако российские представители не поддержали этот план, рассматривая вместо этого вариант продажи доли третьей стороне, включая потенциальных покупателей из США.

Дмитрий Песков
Россия
Сербия
боеприпасы
