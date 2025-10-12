Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 15:53

Песков раскрыл подробности встречи Алиева с Путиным

Песков: Алиев и Путин заранее договорились о встрече в Душанбе

Ильхам Алиев и Владимир Путин Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего коллегу Владимира Путина с днем рождения 7 октября, и тогда они договорились о встрече в Душанбе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацией он поделился с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Президенты провели двусторонние переговоры 9 октября в рамках трехдневного визита Путина в Таджикистан на саммит лидеров стран СНГ.

Там была определенная подготовка [двусторонней встречи Путина и Алиева] проведена. И, конечно же, звонок, где президент Алиев поздравил Путина с днем рождения. И там уже окончательно условились об этой встрече, — сообщил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Журналисты отметили, что после официальной части переговоров Путин и Алиев продолжили общение уже в холле. Оба президента не стали дожидаться, когда их оставит пресса.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что «плохая страница» в отношениях с Азербайджаном перевернута окончательно. Он сказал, что рассчитывает на развитие контактов Москвы и Баку для реализации «больших планов» в логистике и промышленной кооперации.

Владимир Путин
Ильхам Алиев
Дмитрий Песков
Таджикистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом рассказал, когда освободят израильских заложников в Газе
Безнадега ВСУ и брошенные на смерть солдаты: новости СВО на вечер 12 октября
Стало известно, с какого возраста начинается биологическое старение
Путин в шутку рассказал, как его морили голодом в Таджикистане
Обнародовано видео с Путиным и Алиевым после переговоров
Зеленский и Трамп провели второй телефонный разговор за два дня
Врач объяснила, что делать метеозависимым во время магнитных бурь
Детей Пугачевой и Галкина лишат гражданства России? Что известно, причины
Эстония начала борьбу против российского «Саатсеского сапога»
В Курской области перекрыли трассу из-за атак ВСУ
Россиянка потеряла кисть при ударе дрона ВСУ по машине
Двоих детей зажало в сплющенном авто в ДТП
Посмертная маска Высоцкого выставлена на аукцион за €100 тысяч
Биржа труда Нижнего Новгорода: подробная инструкция по поиску работы
В Киеве мужчина открыл огонь по посетителям бара
В РАН рассказали о последствиях солнечной активности для техники в космосе
Долг блогера Портнягина перед налоговой растет еженедельно
Тимошенко намекнула, что урегулирование на Украине «не за горами»
Песков раскрыл подробности встречи Алиева с Путиным
«Могут быть недовольные»: военэксперт о штрафных ротах из офицеров ВСУ
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.