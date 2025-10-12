Песков раскрыл подробности встречи Алиева с Путиным Песков: Алиев и Путин заранее договорились о встрече в Душанбе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего коллегу Владимира Путина с днем рождения 7 октября, и тогда они договорились о встрече в Душанбе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацией он поделился с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Президенты провели двусторонние переговоры 9 октября в рамках трехдневного визита Путина в Таджикистан на саммит лидеров стран СНГ.

Там была определенная подготовка [двусторонней встречи Путина и Алиева] проведена. И, конечно же, звонок, где президент Алиев поздравил Путина с днем рождения. И там уже окончательно условились об этой встрече, — сообщил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Журналисты отметили, что после официальной части переговоров Путин и Алиев продолжили общение уже в холле. Оба президента не стали дожидаться, когда их оставит пресса.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что «плохая страница» в отношениях с Азербайджаном перевернута окончательно. Он сказал, что рассчитывает на развитие контактов Москвы и Баку для реализации «больших планов» в логистике и промышленной кооперации.