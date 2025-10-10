Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:19

Путин выразил надежду, что плохая страница в отношениях с Баку перевернута

Ильхам Алиев и Владимир Путин Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: president.az

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что «плохая страница» в отношениях с Азербайджаном перевернута окончательно. На пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Таджикистан глава российского государства подчеркнул, что контакты на высшем уровне будут развиваться без осложнений. Трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

Об этом мы вчера с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] и говорили. Я очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше. Без всяких осложнений будем развивать наши контакты и реализовывать те большие планы, которые есть у обеих стран. И в логистике, и в промышленной кооперации, — сказал российский лидер.

Также Путин отметил, что Азербайджан является практически русскоязычной страной, где изучают русский язык, и это свидетельствует о настрое развивать отношения с Россией. Президент подчеркнул, что очень рассчитывает на развитие таких отношений между двумя странами в будущем.

Вместе с этим глава государства назвал очень важным решение о создании формата «СНГ плюс». Такое содружество будет уже не «семейной организацией», а международной, подчеркнул он. По словам Путина, есть немало государств, которые хотели бы участвовать в совместной работе и решать общие задачи с СНГ.

Владимир Путин
Ильхам Алиев
Россия
Азербайджан
