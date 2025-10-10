Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:17

Путин поддержал идею создания формата «СНГ плюс»

Путин поддержал идею формата «СНГ плюс» на саммите в Таджикистане

Фото: kremlin.ru

Решение о создании формата «СНГ плюс» является очень важным, такое содружество будет уже не «семейной организацией», а международной, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан. По словам Путина, есть немало государств, которые хотели бы участвовать в совместной работе и решать общие задачи с СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.

Это важное решение (создание формата — NEWS.ru), потому что это делает организацию уже не таким каким-то семейным собранием, а придает ей статус международной организации, — сказал российский лидер.

Путин также опроверг наличие кризиса в межгосударственных отношениях с Азербайджаном. Российский лидер подчеркнул, что данный тезис подтверждается устойчивым ростом торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Президент напомнил, что Азербайджан является практически «русскоговорящей страной» и назвал это признаком того, что настрой на развитие отношений с Россией имеет в стране «фундаментальный характер». Путин считает, что плохая страница в отношениях двух стран уже была «перевернута».

Владимир Путин
СНГ
саммиты
Таджикистан
