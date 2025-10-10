Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 15:47

Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса в отношениях

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

У России и Азербайджана не было кризиса в межгосударственных отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что данный тезис подтверждается устойчивым ростом торгово-экономического сотрудничества между двумя Москвой и Баку, информирует пресс-служба Кремля.

Я бы даже не говорил, что у нас был какой-то кризис в межгосударственных отношениях. Почему? Если бы это был кризис международных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей, — сказал президент.

Ранее президент России заявил, что в отношениях с Азербайджаном возник эмоциональный кризис в связи с катастрофой самолета AZAL. Он отметил необходимость спокойного анализа ситуации. Данное заявление прозвучало после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе. Азербайджанский руководитель, со своей стороны, выразил признательность за предоставленную информацию и личный контроль российского президента над ходом расследования.

На встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым Владимир Путин констатировал, что Россия и Казахстан выступают инициаторами интеграционных процессов на постсоветской территории. Лидер РФ также отметил, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена его дружескими отношениями с Токаевым.

Владимир Путин
Азербайджан
Кремль
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге подростки избили сверстника
Эксперт объяснил дороговизну такси в Москве
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.