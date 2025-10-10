Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса в отношениях

У России и Азербайджана не было кризиса в межгосударственных отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что данный тезис подтверждается устойчивым ростом торгово-экономического сотрудничества между двумя Москвой и Баку, информирует пресс-служба Кремля.

Я бы даже не говорил, что у нас был какой-то кризис в межгосударственных отношениях. Почему? Если бы это был кризис международных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей, — сказал президент.

Ранее президент России заявил, что в отношениях с Азербайджаном возник эмоциональный кризис в связи с катастрофой самолета AZAL. Он отметил необходимость спокойного анализа ситуации. Данное заявление прозвучало после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе. Азербайджанский руководитель, со своей стороны, выразил признательность за предоставленную информацию и личный контроль российского президента над ходом расследования.

На встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым Владимир Путин констатировал, что Россия и Казахстан выступают инициаторами интеграционных процессов на постсоветской территории. Лидер РФ также отметил, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена его дружескими отношениями с Токаевым.