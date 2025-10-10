Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:24

Путин объяснил, как Россия и Азербайджан столкнулись с «кризисом эмоций»

Путин заявил, что РФ и Азербайджан пережили кризис эмоций из-за крушения AZAL

Владимир Путин, Ильхам Алиев Владимир Путин, Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Россия и Азербайджан пережили кризис эмоций из-за трагедии с самолетом AZAL, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит Кремль, это было понятно, поэтому потребовалось спокойно разобраться.

Я бы сказал, что это скорее всего такой кризис эмоций был и понятно почему: потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием — гибелью самолета и пассажиров его, — подчеркнул Путин.

Российский лидер сделал такое после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе, в ходе которой глава РФ проинформировал коллегу о причинах крушения самолета. Руководитель республики, в свою очередь, поблагодарил Путина за предоставленные данные и личный контроль расследования авиакатастрофы.

Ранее Путин назвал понятными результаты следствия по крушению самолета AZAL. Президент подтвердил, что расследование по авиакатастрофе подходит к концу.

Самолет Embraer рейса Баку — Грозный следовал с 62 пассажирами и пятью членами экипажа на борту. Трагедия произошла утром 25 декабря 2024 года. В результате крушения авиалайнера выжили 29 человек, включая девятерых граждан РФ.

Владимир Путин
Азербайджан
крушения
самолеты
