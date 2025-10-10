Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:48

Путин заявил, что ситуация с крушением самолета AZAL ясна

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ситуация с крушением самолета AZAL ясна, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, расследование почти завершено.

Следствие завершается. В целом, все понятно, есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом, — сказал глава российского государства.

Лайнер Embraer 190 следовал из Азербайджана в Чечню вместе с 62 пассажирами на борту. Также в самолете находились пятеро членов экипажа. Трагедия произошла утром 25 декабря. Среди выживших оказалось 29 человек, включая девятерых россиян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в объективности расследования причин крушения борта AZAL в 2024 году. Глава республики высказал такое мнение на встрече с Путиным в Душанбе.

Путин подтверждал, что для полного завершения расследования авиакатастрофы понадобится определенное время. Лидер поделился таким мнением на встрече с Алиевым в рамках государственного визита в столицу Таджикистана.

