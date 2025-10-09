Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 15:47

Путин заявил, что расследование крушения самолета AZAL займет еще время

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Для полного завершения расследования крушения самолета AZAL потребуется определенное время, сказал президент России Владимир Путин. Заявление сделано в ходе двусторонней встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе, где российский лидер находится с государственным визитом, говорится на сайте Кремля.

Это требует определенного времени. Для того чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время, — заявил глава РФ.

Крушение лайнера Embraer 190, который следовал по маршруту Баку — Грозный, произошло утром 25 декабря 2024 года. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

Ранее Путин пообещал провести юридическую оценку действий должностных лиц, связанных с крушением лайнера AZAL. Указанное заявление также прозвучало во время переговоров с азербайджанским лидером.

Президент РФ назвал долгом объявить истинные причины крушения самолета. По его словам, важно дать объективную оценку произошедшему. Глава российского государства уточнил, что перед встречей с азербайджанским коллегой звонил в Москву и спрашивал, нет ли новых деталей по расследованию авиакатастрофы.

