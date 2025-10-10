Путин объяснил, что объединяет Россию и Казахстан

На сегодняшний день Россия и Казахстан являются инициаторами интеграционных процессов в постсоветском пространстве, заявил президент Владимир Путин на встрече с коллегой Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, особые связи государств стали прямым следствием этого. Кроме того, отметил Путин, такая картина сложилась благодаря его дружеским отношениям с Токаевым.

Могу смело сказать, что у нас все-таки особые отношения и не только благодаря нашим с вами личным добрым дружеским отношениям, но и в силу того, что Казахстан и Россия являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве, — сказал президент.

Путин также сообщил, что Россия поддерживает решение о создании нового формата «СНГ плюс». По его словам, такой формат позволит активнее вовлекать в содружество другие страны и международные организации.

Токаев же отметил, что Казахстан решительно выступает против фальсификации истории Второй мировой войны и принижения значения Великой Победы над фашизмом. Он заявил, что спустя 80 лет мир вновь сталкивается с угрозой масштабного конфликта.