Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:57

Путин поддержал создание формата «СНГ плюс»

Путин: формат СНГ плюс поможет привлечь к сотрудничеству новые государства

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия поддержала решение о создании нового формата «СНГ плюс», заявил на заседании Совета глав стран Содружества в узком составе президент РФ Владимир Путин. По его словам, такой формат позволит активнее вовлекать в СНГ другие страны и международные организации, сообщает пресс-служба Кремля.

Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — «СНГ плюс». Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры, — сказал Путин.

Ранее таджикистанский президент Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, обратившись к участникам с приветственным словом. Глава республики признался, что с радостью принимает гостей, с которыми его народ объединяют общие интересы и стремления к развитию партнерства.

До этого Кремль сообщил о прибытии главы РФ Владимира Путина во Дворец Нации в Душанбе. Рахмон лично встретил российского лидера.

Накануне появились кадры вечерней прогулки Путина и других руководителей государств перед неформальным ужином. Мероприятие проходило в Душанбе в рамках встречи глав делегаций стран СНГ. В совместной прогулке участвовали Рахмон, глава Азербайджана Ильхам Алиев, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава Киргизии Садыр Жапаров.

СНГ
Владимир Путин
Россия
Таджикистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Санкции США вынудили Венгрию искать другую страну для импорта нефти
Рубль упадет до 100? Курс сегодня, 10 октября, что с долларом, евро и юанем
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.