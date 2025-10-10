Путин поддержал создание формата «СНГ плюс»

Россия поддержала решение о создании нового формата «СНГ плюс», заявил на заседании Совета глав стран Содружества в узком составе президент РФ Владимир Путин. По его словам, такой формат позволит активнее вовлекать в СНГ другие страны и международные организации, сообщает пресс-служба Кремля.

Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — «СНГ плюс». Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры, — сказал Путин.

Ранее таджикистанский президент Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, обратившись к участникам с приветственным словом. Глава республики признался, что с радостью принимает гостей, с которыми его народ объединяют общие интересы и стремления к развитию партнерства.

До этого Кремль сообщил о прибытии главы РФ Владимира Путина во Дворец Нации в Душанбе. Рахмон лично встретил российского лидера.

Накануне появились кадры вечерней прогулки Путина и других руководителей государств перед неформальным ужином. Мероприятие проходило в Душанбе в рамках встречи глав делегаций стран СНГ. В совместной прогулке участвовали Рахмон, глава Азербайджана Ильхам Алиев, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава Киргизии Садыр Жапаров.