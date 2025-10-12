Путин и Алиев вышли поговорить в холл после официальной встречи Путин и Алиев продолжили общение сразу после официальной встречи в Душанбе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев после завершения двусторонней встречи в Таджикистане 9 октября продолжили неформальное общение. Лидеры двух стран сели в кресла в холле и продолжили разговаривать, кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин и Алиев сели ближе друг к другу и начали активно разговаривать, не дожидаясь, пока все журналисты покинут зал. Во время официальной части саммита в Душанбе они обсудили острые вопросы, среди которых — крушение самолета авиакомпании AZAL. По словам российского лидера, причины крушения борта связаны в том числе с обнаружением в воздушном пространстве украинского беспилотника.

Контакты Москвы и Баку полностью не прерывались, они продолжались в том числе по линии администрации, помощников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его ответ прозвучал после того, как Путин подтвердил преодоление сложностей после крушения самолета в 2024 году.

Также Путин отметил, что Азербайджан является «практически русскоязычной страной», где изучают русский язык, что свидетельствует о настрое развивать отношения с Россией. Президент подчеркнул, что рассчитывает на развитие сотрудничества с Баку в будущем.