Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 15:41

Путин и Алиев вышли поговорить в холл после официальной встречи

Путин и Алиев продолжили общение сразу после официальной встречи в Душанбе

Ильхам Алиев и Владимир Путин Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/ МИА «Россия сегодня»

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев после завершения двусторонней встречи в Таджикистане 9 октября продолжили неформальное общение. Лидеры двух стран сели в кресла в холле и продолжили разговаривать, кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин и Алиев сели ближе друг к другу и начали активно разговаривать, не дожидаясь, пока все журналисты покинут зал. Во время официальной части саммита в Душанбе они обсудили острые вопросы, среди которых — крушение самолета авиакомпании AZAL. По словам российского лидера, причины крушения борта связаны в том числе с обнаружением в воздушном пространстве украинского беспилотника.

Контакты Москвы и Баку полностью не прерывались, они продолжались в том числе по линии администрации, помощников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его ответ прозвучал после того, как Путин подтвердил преодоление сложностей после крушения самолета в 2024 году.

Также Путин отметил, что Азербайджан является «практически русскоязычной страной», где изучают русский язык, что свидетельствует о настрое развивать отношения с Россией. Президент подчеркнул, что рассчитывает на развитие сотрудничества с Баку в будущем.

Таджикистан
Ильхам Алиев
Владимир Путин
Россия
Азербайджан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом рассказал, когда освободят израильских заложников в Газе
Безнадега ВСУ и брошенные на смерть солдаты: новости СВО на вечер 12 октября
Стало известно, с какого возраста начинается биологическое старение
Путин в шутку рассказал, как его морили голодом в Таджикистане
Обнародовано видео с Путиным и Алиевым после переговоров
Зеленский и Трамп провели второй телефонный разговор за два дня
Врач объяснила, что делать метеозависимым во время магнитных бурь
Детей Пугачевой и Галкина лишат гражданства России? Что известно, причины
Эстония начала борьбу против российского «Саатсеского сапога»
В Курской области перекрыли трассу из-за атак ВСУ
Россиянка потеряла кисть при ударе дрона ВСУ по машине
Двоих детей зажало в сплющенном авто в ДТП
Посмертная маска Высоцкого выставлена на аукцион за €100 тысяч
Биржа труда Нижнего Новгорода: подробная инструкция по поиску работы
В Киеве мужчина открыл огонь по посетителям бара
В РАН рассказали о последствиях солнечной активности для техники в космосе
Долг блогера Портнягина перед налоговой растет еженедельно
Тимошенко намекнула, что урегулирование на Украине «не за горами»
Песков раскрыл подробности встречи Алиева с Путиным
«Могут быть недовольные»: военэксперт о штрафных ротах из офицеров ВСУ
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.