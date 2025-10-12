В Кремле раскрыли, прерывались ли полностью контакты России и Азербайджана Песков: контакты России и Азербайджана полностью не прерывались

Контакты Москвы и Баку полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, объемы торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост вопреки не самому лучшему моменту в истории двусторонних отношений.

И контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Баку преодолели кризис эмоций из-за трагедии с самолетом авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. На встрече в столице Таджикистана российский лидер проинформировал коллегу Ильхама Алиева о ходе расследования катастрофы. В ответ глава Азербайджана выразил Путину признательность за предоставленные данные и личный контроль расследования авиакатастрофы.

Также Путин отметил, что Азербайджан является практически русскоязычной страной, где изучают русский язык, и это свидетельствует о настрое развивать отношения с Россией. Президент подчеркнул, что очень рассчитывает на развитие таких отношений между двумя странами в будущем.