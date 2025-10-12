Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 12:50

В Кремле раскрыли, прерывались ли полностью контакты России и Азербайджана

Песков: контакты России и Азербайджана полностью не прерывались

Ильхам Алиев и Владимир Путин Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: president.az

Контакты Москвы и Баку полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, объемы торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост вопреки не самому лучшему моменту в истории двусторонних отношений.

И контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Баку преодолели кризис эмоций из-за трагедии с самолетом авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. На встрече в столице Таджикистана российский лидер проинформировал коллегу Ильхама Алиева о ходе расследования катастрофы. В ответ глава Азербайджана выразил Путину признательность за предоставленные данные и личный контроль расследования авиакатастрофы.

Также Путин отметил, что Азербайджан является практически русскоязычной страной, где изучают русский язык, и это свидетельствует о настрое развивать отношения с Россией. Президент подчеркнул, что очень рассчитывает на развитие таких отношений между двумя странами в будущем.

Дмитрий Песков
Азербайджан
Россия
контакты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи борются за жизнь попавшего под удар ВСУ россиянина
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Биометрическая система будет контролировать въезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.