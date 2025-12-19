Новый год-2026
19 декабря 2025

Песков раскрыл, волнуется ли Путин перед «Итогами года»

Песков заявил, что «Итоги года» волнительны для Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что несмотря на опыт президента России Владимира Путина, формат такого мероприятия, как «Итоги года», в мировом масштабе уникальный, а это всегда волнительно. Он отметил, что поэтому не стал бы задавать вопросы главе государства перед началом эфира, передает корреспондент NEWS.ru.

Я бы не стал сейчас задавать ему вопросов, потому что, естественно, все волнуются, мероприятие ответственное и, хотя президент обладает гигантским опытом, знаниями, он всегда готов проводить такие мероприятия, но, действительно, формат в мировом масштабе уникальный, поэтому каждый раз это всегда волнительно, — сказал Песков журналистам.

Большая пресс-конференция и прямая линия проходят в объединенном виде уже не в первый раз. Впервые такой гибридный формат был опробован в 2020 году из-за пандемии коронавируса, помешавшей провести мероприятия отдельно. Вновь к нему вернулись в 2023 году, дав проекту название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Песков также рассказал, что почти 3 млн обращений поступили на прямую линию с Путиным. Представитель Кремля пообщался с журналистами на полях «Итогов года», передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

