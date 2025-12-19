Песков раскрыл, волнуется ли Путин перед «Итогами года»

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что несмотря на опыт президента России Владимира Путина, формат такого мероприятия, как «Итоги года», в мировом масштабе уникальный, а это всегда волнительно. Он отметил, что поэтому не стал бы задавать вопросы главе государства перед началом эфира, передает корреспондент NEWS.ru.

Я бы не стал сейчас задавать ему вопросов, потому что, естественно, все волнуются, мероприятие ответственное и, хотя президент обладает гигантским опытом, знаниями, он всегда готов проводить такие мероприятия, но, действительно, формат в мировом масштабе уникальный, поэтому каждый раз это всегда волнительно, — сказал Песков журналистам.

Большая пресс-конференция и прямая линия проходят в объединенном виде уже не в первый раз. Впервые такой гибридный формат был опробован в 2020 году из-за пандемии коронавируса, помешавшей провести мероприятия отдельно. Вновь к нему вернулись в 2023 году, дав проекту название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Песков также рассказал, что почти 3 млн обращений поступили на прямую линию с Путиным. Представитель Кремля пообщался с журналистами на полях «Итогов года», передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие проходит в Гостином дворе.