«Мы готовы»: Путин высказался о завершении конфликта на Украине

Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами, сообщил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит 19 декабря в Гостином дворе. Глава государства напомнил о важности устранения первопричин для решения данного вопроса, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису, — сказал Путин.

До этого Путин заявил, что Россия стала лидером по беспилотникам и превосходит противника по числу дронов. Глава государства пояснил, что такая ситуация наблюдается на всех участках фронта. Также российский лидер заявил, что у ВСУ практически не остается стратегических резервов. Российский президент выразил уверенность, что это должно побудить Киев к урегулированию конфликта.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ.