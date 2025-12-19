Россияне назвали Путина роскошным максимумом

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

Россияне считают президента России Владимира Путина «роскошным максимум», соответствующее сообщение пришло на прямую линию с главой государства по СМС. Специальная программа «Итоги года», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Президент Путин — роскошный максимум! — говорится в сообщении.

Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило более 2 млн обращений.

Ранее Путину во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве предложили демонтировать Ельцин Центр в Екатеринбурге и создать на его месте музей СВО. Соответствующее предложение поступило на прямую линию с главой государства через СМС.

До этого глава государства заявил, что России в полном объеме удается выполнять социальные обязательства. Также президент упомянул обеспечение потребностей ВС РФ, технологическую отрасль и национальные проекты.