19 декабря 2025 в 12:56

Путин перечислил ключевые цели России

Путин: РФ в полном объеме удастся выполнять соцобязательства и обеспечить армию

России в полном объеме удастся выполнять социальные обязательства, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Также глава государства упомянул обеспечение потребностей ВС РФ, технологическую отрасль и национальные проекты.

Нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать целей технологического развития и безусловно обеспечить потребности вооруженных сил, — заявил он.

Путин перечислил ключевые цели России
