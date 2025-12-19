Новый год-2026
19 декабря 2025 в 14:35

Путин назвал один из ключевых факторов поддержания стабильности в мире

Путин: отношения КНР и РФ являются существенным фактором стабильности в мире

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отношения Китая и России являются существенным фактором стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Российский лидер также упомянул растущий товарооборот в размере порядка $250 млрд (20 трлн рублей) между странами и регулярные совместные учения.

Российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире. Наши министерства иностранных дел находятся в контакте и координируют между собой повестку дня, — заявил президент.

Ранее Путин сообщил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером России. Это самая главная основа развития российско-китайских отношений, добавил президент. Путин также выразил надежду, что оба государства продолжат сотрудничество в различных направлениях.

До этого директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин сообщил, что бронирование отелей в Китае из России увеличилось на рекордные 70% в годовом исчислении. Столь значительный рост спроса связан с действием безвизового режима между странами.

