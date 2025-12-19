Путин назвал один из ключевых факторов поддержания стабильности в мире

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

Отношения Китая и России являются существенным фактором стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Российский лидер также упомянул растущий товарооборот в размере порядка $250 млрд (20 трлн рублей) между странами и регулярные совместные учения.

Российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире. Наши министерства иностранных дел находятся в контакте и координируют между собой повестку дня, — заявил президент.

Ранее Путин сообщил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером России. Это самая главная основа развития российско-китайских отношений, добавил президент. Путин также выразил надежду, что оба государства продолжат сотрудничество в различных направлениях.

До этого директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин сообщил, что бронирование отелей в Китае из России увеличилось на рекордные 70% в годовом исчислении. Столь значительный рост спроса связан с действием безвизового режима между странами.