МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана

Россия будет рада принять Армению и Азербайджан для подписания мирного договора, заявил в беседе с РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. По его словам, в последнее время Баку и Ереван преимущественно ведут диалог без посредников. Также дипломат напомнил, что министры иностранных дел двух республик парафировали текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

С учетом вклада российской стороны и лично президента РФ Владимира Путина в процесс армяно-азербайджанской нормализации, будем рады принять партнеров на нашей площадке для подписания итогового документа, — резюмировал он.

Ранее Калугин сообщил, что российская сторона настроена на поиск развязок, чтобы как можно скорее запустить работу Русского дома в Баку. Он отметил, что контакты по линии внешнеполитических ведомств России и Азербайджана продолжаются.

До этого заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку и Ереван решили отложить разногласия и двигаться в направлении мира. По его мнению, это можно рассматривать как историю успеха.