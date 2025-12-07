Ушаков раскрыл ход работы над будущим мирным договором Ушаков: Россия и США согласовывают трудные моменты будущего документа по Украине

Москва и Вашингтон обсуждают детали будущего соглашения по урегулированию ситуации на Украине, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. В интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину он подчеркнул, что совместная работа определяет форму документа. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале «Вести».

Идет стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа, — сказал Ушаков.

Также Ушаков рассказал, что на переговорах в Кремле 2 декабря не поднимался вопрос о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он отметил, что в процессе переговоров был достигнут прогресс в улучшении взаимопонимания сторон.

Ранее спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев позитивно высказался о состоявшейся в Кремле встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Посвященные урегулированию ситуации на Украине переговоры он назвал продуктивными.