Британская актриса заработала гигантскую сумму на сервисе для взрослых

Актриса Сара Джейн Данн, известная по роли в британском сериале «Холлиокс», смогла заработать более £1 млн (свыше 106 млн рублей) на платформе OnlyFans после вынужденного ухода с телевидения, сообщает The Sun. Артистку уволили с роли Мэнди Ричардсон в ноябре 2021 года, после того как она отказалась закрыть свою страницу на сервисе для взрослых.

Финансовые показатели свидетельствуют об успешности такого решения: за последние два года ее компания Catpig Ltd получила около £500 000 доходов (более 53 млн рублей). Текущие активы предприятия составляют £369 000 (более 39 млн рублей). Подписчики платят по £11 (1100 рублей) в месяц за эксклюзивный контент.

Часть доходов актриса инвестировала в недвижимость, учредив компанию Catpig Properties Ltd и приобретя за £250 000 (более 26,6 млн рублей) двухквартирный дом в престижном районе Чешира для последующей сдачи в аренду. Данн описывала переход на OnlyFans как «путь к свободе и контролю над жизнью», подчеркивая необходимость обеспечивать семью после вынужденного ухода из сериала.

Ранее американская интернет-звезда Лил Тей заявила о заработке $15 млн (более 1,2 млрд рублей) за две недели на платформе OnlyFans, однако ее утверждение вызвало скепсис у другой известной создательницы эротического контента Софи Рейн. Женщина, сама заработавшая миллионы на платформе, публично усомнилась в достоверности этих цифр.