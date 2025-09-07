OnlyFans-модели публично поспорили насчет заработка

Американская интернет-звезда Лил Тей заявила о заработке $15 млн (более 1,2 млрд рублей) за две недели на платформе OnlyFans, однако ее утверждение вызвало скепсис у другой известной создательницы эротического контента Софи Рейн, сообщает TMZ. Рейн, сама заработавшая миллионы на платформе, публично усомнилась в достоверности этих цифр.

По мнению Рейн, для накопления такой крупной суммы требуются месяцы упорного труда и эффективная работа сильной маркетинговой команды. При этом она подчеркнула, что не испытывает неприязни к Тей, но призвала прекратить использовать ее имя для создания искусственной драмы, отметив, что подобные нападки ее не беспокоят. Она также пожелала коллеге успеха, но посоветовала быть скромнее в заявлениях о доходах.

Ранее украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли с переломами в Дубае, заявила, что на OnlyFans зарабатывала около $2–3 тысяч (156–234 тысячи рублей). По ее словам, она решила завести страницу эротического контента ради дохода.

До этого в Австралии бывшая воспитательница детского сада Эйми Хайер рассказала о переходе на платформу OnlyFans. Женщина объяснила, что причиной такого решения стала депрессия, вызванная работой с детьми. Хотя Хайер нравилось заниматься с дошкольниками, жесткий график с 9 до 17 часов ее не устраивал.