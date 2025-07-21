Покалеченная в Дубае модель призналась, сколько зарабатывала на OnlyFans Модель Ковальчук рассказала, что зарабатывала на OnlyFans около 200 тысяч рублей

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли с переломами в Дубае, заявила, что на OnlyFans зарабатывала около $2–3 тысяч (156–234 тысячи рублей). По ее словам, сказанным в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак», она решила завести страницу эротического контента ради дохода.

Мне в целом нравится снимать контент, но, естественно, такие страницы мне нужны были ради заработка, — рассказала Ковальчук.

Ранее Ковальчук сообщила, что постепенно восстанавливается после полученных травм. Она призналась, что сейчас проходит длительную реабилитацию в Норвегии и фактически учится ходить заново. По ее словам, после долгих месяцев в стенах больницы у нее атрофировались мышцы. По словам матери девушки Анны Ковальчук, она перенесла девять операций.

До этого сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина в беседе с NEWS.ru отмечала, что Ковальчук могла участвовать в закрытой вечеринке с дубайскими шейхами и столкнуться с секс-эксплуатацией. Она напомнила, что девушку нашли на обочине дороги в тяжелом состоянии.