03 ноября 2025 в 10:00

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что яичница — это скучно, вы просто не пробовали азербайджанское кюкю! Это не просто яичница, а настоящий шедевр, где яйца служат лишь основой для буйства свежей зелени. Представьте: нежный омлет с щедрой горстью кинзы, шпината, петрушки и мяты, с легкой кислинкой йогурта и сладостью запеченных черри. Это блюдо одновременно напоминает итальянскую фриттату и французский омлет, но благодаря обилию зелени получается гораздо ароматнее и интереснее. Идеальный завтрак для тех, кто любит начинать день с чего-то особенного!

Вам понадобится: 8 яиц, 30 г кинзы, 90 г шпината, 30 г петрушки, 30 г зеленого лука, 10 г мяты, 250 г натурального йогурта, 300 г помидоров черри, 30 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, тимьян. Взбейте яйца с йогуртом до однородности. Мелко порубите всю зелень, чеснок измельчите. Черри разрежьте пополам. Растопите масло в сковороде, обжарьте чеснок 1 минуту. Добавьте зелень и тушите 3–4 минуты до мягкости. Залейте яичной смесью, сверху разложите черри. Готовьте под крышкой на среднем огне 10–12 минут до схватывания. Подавайте сразу, посыпав тимьяном.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

рецепты
кулинария
завтраки
яйца
омлеты
Мария Левицкая
М. Левицкая
