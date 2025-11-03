Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница

Если вы думаете, что яичница — это скучно, вы просто не пробовали азербайджанское кюкю! Это не просто яичница, а настоящий шедевр, где яйца служат лишь основой для буйства свежей зелени. Представьте: нежный омлет с щедрой горстью кинзы, шпината, петрушки и мяты, с легкой кислинкой йогурта и сладостью запеченных черри. Это блюдо одновременно напоминает итальянскую фриттату и французский омлет, но благодаря обилию зелени получается гораздо ароматнее и интереснее. Идеальный завтрак для тех, кто любит начинать день с чего-то особенного!

Вам понадобится: 8 яиц, 30 г кинзы, 90 г шпината, 30 г петрушки, 30 г зеленого лука, 10 г мяты, 250 г натурального йогурта, 300 г помидоров черри, 30 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, тимьян. Взбейте яйца с йогуртом до однородности. Мелко порубите всю зелень, чеснок измельчите. Черри разрежьте пополам. Растопите масло в сковороде, обжарьте чеснок 1 минуту. Добавьте зелень и тушите 3–4 минуты до мягкости. Залейте яичной смесью, сверху разложите черри. Готовьте под крышкой на среднем огне 10–12 минут до схватывания. Подавайте сразу, посыпав тимьяном.

