От оливье устала. Делаю закусочный торт «Темный рыцарь» с грибами и картофельными коржам — нежно и очень вкусно

Когда хочется поразить гостей не десертом, а сытной и эффектной закуской, которая станет центром праздничного стола, этот торт — идеальное решение. Его название «Темный рыцарь» говорит само за себя: блюдо благородное, с характером и глубоким вкусом. Основу составляют нежные тонкие коржи из картофельного пюре, а прослойкой служит ароматная грибная начинка с луком и сметанным соусом. Такой торт выглядит монументально и изысканно, но при этом готовится из доступных ингредиентов. Он станет достойной альтернативу холодцу или салатам, доказывая, что закуска может быть по-настоящему главным блюдом вечера.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 1 кг картофеля, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец; для начинки — 600 г шампиньонов, 2 крупные луковицы, 300 г сметаны, 50 г сливочного масла, зелень укропа, соль. Картофель отварите, приготовьте густое пюре без молока, дайте остыть. Добавьте яйца, муку, соль, перец, вымесите тесто. Разделите его на 4–5 частей. Каждую часть выложите на противень, застеленный пергаментом, и аккуратно распределите в тонкий круглый корж. Выпекайте коржи при 200 °C 15–20 минут до легкой корочки. Для начинки лук и грибы мелко нарежьте, обжарьте на сливочном масле до готовности и выпаривания жидкости. Добавьте сметану, посолите, поперчите, потушите 5 минут, вмешайте зелень. Собирайте торт на плоском блюде, промазывая каждый картофельный корж грибной начинкой. Верх и бока торта обильно смажьте оставшимся соусом. Уберите в холодильник на 3–4 часа для пропитки. Перед подачей украсьте зеленью и гранатовыми зернами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
торты
рецепты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
