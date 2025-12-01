Пушистый как облако — готовлю «Пуляр» с сыром: французский завтрак, ради которого хочется просыпаться по утрам

Омлет «Пуляр» — это не просто яичница, а настоящее французское кулинарное искусство! Техника отдельного взбивания белков и желтков создает невероятно воздушную, почти суфлейную текстуру, которая тает во рту и кардинально отличается от привычных омлетов.

3 яйца аккуратно разделяю на белки и желтки. Желтки смешиваю с 2 ст. л. молока, солью, перцем и рубленой зеленью. Белки взбиваю миксером в крепкую устойчивую пену.

Сковороду смазываю 1/2 ч. л. сливочного масла. Выливаю желтковую смесь и жарю 1–2 минуты до легкого схватывания. Сверху равномерно распределяю взбитые белки, посыпаю 30 г тертого сыра. Накрываю крышкой и готовлю на минимальном огне 7–10 минут. Аккуратно складываю омлет пополам и подаю сразу.

