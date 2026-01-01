Кефир, мука и ложка арахисовой пасты! Пеку заливной пирог «Щелкунчик» — хрустит снаружи, а внутри плавится

В этом пироге скрыта настоящая кулинарная магия. Снаружи — знакомое многим с детства хрустящее тесто «Щелкунчик» на кефире. А внутри, в самой сердцевине, вас ждет сюрприз — струящаяся, теплая, ароматная арахисовая паста, которая создает восхитительный контраст с воздушным кексом.

В глубокой миске смешиваю 1 стакан (250 мл) кефира комнатной температуры с 1 стаканом сахара и щепоткой соли. Размешиваю до полного растворения сахара. Добавляю 2 крупных яйца и снова хорошо взбиваю венчиком. Просеиваю прямо в миску 2 стакана муки (примерно 320 г), смешанной с 1,5 ч. л. разрыхлителя. Замешиваю однородное, довольно жидкое тесто консистенции густой сметаны. В готовое тесто аккуратно вливаю 3–4 ст. л. рафинированного растительного масла и еще раз перемешиваю. Форму для выпекания (примерно 22–24 см) смазываю маслом и припыляю мукой. Выливаю в нее все тесто. Теперь беру 3–4 столовые ложки арахисовой пасты (лучше без кусочков орехов) и, смочив руки водой, формирую из нее один крупный шарик. Аккуратно кладу этот шарик в центр формы прямо на поверхность теста — он погрузится сам. Ставлю форму в заранее разогретую до 180 °C духовку. Выпекаю 35–45 минут до красивой золотистой корочки и сухой лучинки. Важно не передержать, чтобы сердцевина осталась сочной. Даю пирогу немного остыть в форме, а затем перекладываю на решетку.

