На Масленицу всех балую шоколадными блинами: хоть на завтрак, хоть на десерт — невозможно отказаться

Нежные шоколадные блины — отличный способ разнообразить традиционное масленичное меню. Они получаются тонкими, ароматными и идеально сочетаются с классическими начинками. Такой рецепт понравится и детям, и взрослым, а готовить по нему очень просто.

Ингредиенты: молоко — 500 мл, яйца — 2 шт., пшеничная мука — 200 г, какао-порошок — 2 ст. л., сахар — 2–3 ст. л., соль — щепотка, растительное масло — 2 ст. л., ванильный сахар — по желанию.

Приготовление: в миске взбей яйца с сахаром и солью до однородности, влей половину молока и перемешай. Просей муку и какао, постепенно добавь в тесто, тщательно размешивая, затем влей оставшееся молоко и растительное масло. Разогрей сковороду, смажь ее маслом и выпекай блины на среднем огне по 30–40 секунд с каждой стороны. Подавай горячими с творогом, вареньем и сливочным маслом — для настоящего масленичного настроения.

