24 января 2026 в 16:18

Воздушные блины — облако на тарелке: рецепт для праздничной Масленицы‑2026

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите удивить домашних нежными блинчиками, которые буквально тают во рту? Попробуйте рецепт со взбитыми белками — благодаря этому приему блины получаются невероятно воздушными и мягкими. Такой вариант особенно уместен в Масленичную неделю (в 2026 году она пройдет с 16 по 22 февраля), когда так хочется побаловать себя и близких вкусными угощениями перед Великим постом.

Для приготовления возьмите 370 мл молока, 2 яйца, 1−2 ст. л. сахара, 160 г муки, 0,5 ч. л. соли, 2−3 ст. л. растительного масла и 30−40 г сливочного масла. Сначала соедините желтки с сахаром, солью и частью молока, затем постепенно введите муку до получения густой массы. Разбавьте тесто оставшимся молоком, добавьте растительное масло. Отдельно взбейте белки до мягких пиков и аккуратно вмешайте их в тесто круговыми движениями снизу вверх. Жарьте блины на разогретой смазанной сковороде по 1−2 минуты с каждой стороны на среднем огне. Каждый готовый блинчик сразу смажьте сливочным маслом — так он станет еще нежнее и ароматнее. Подавайте с вареньем, сметаной или медом — получится идеальный завтрак или угощение для семейного чаепития.

Хотите удивить домашних необычным блюдом, которое при этом готовится из простых продуктов? Попробуйте марокканские блины — они порадуют вас нежной текстурой и приятным вкусом. Такие блинчики отлично сочетаются с медом, вареньем или свежими ягодами, превращаясь в восхитительный десерт.

