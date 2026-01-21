Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 07:00

Марокканские блины — сюрприз для гостей: пышные, ароматные и совсем не как обычные!

Хотите удивить домашних необычным блюдом, которое при этом готовится из простых продуктов? Попробуйте марокканские блины — они порадуют вас нежной текстурой и приятным вкусом. Такие блинчики отлично сочетаются с мёдом, вареньем или свежими ягодами, превращаясь в восхитительный десерт.

Для приготовления возьмите тёплое молоко (300 мл), воду (300 мл), манную крупу (125 г), пшеничную муку (300 г), сухие дрожжи (1 ч. л.), мёд (1 ч. л.), яйцо, пакетик разрыхлителя и щепотку соли. Смешайте все ингредиенты в глубокой посуде и дайте тесту подняться — так оно станет пышным и воздушным. Затем выпекайте блины на сухой разогретой сковороде примерно по минуте с каждой стороны. Сразу после снятия со сковороды смажьте их растопленным сливочным маслом. Подавайте тёплыми — ваши близкие будут в восторге от нового кулинарного шедевра!

Мечтаете о нежном омлете, который буквально тает во рту? Часто домашний вариант получается плотным и невзрачным, хотя ингредиенты те же, что и в ресторане. Все дело в одном неочевидном нюансе, который кардинально меняет результат. Забудьте про долгие взбивания миксером — именно они лишают блюдо воздушности.

