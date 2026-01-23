Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 15:13

Тыквенные блины на молоке — тонкие и нежные, с натуральной сладостью: топ для уютной встречи Масленицы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мягкий, слегка сладковатый вкус тыквы делает эти блины идеальной основой как для десертных, так и для закусочных начинок. Их можно подавать со сметаной, вареньем, шоколадным соусом или творогом с изюмом. А можно завернуть в них соленую начинку из грибов, сыра или курицы — тыква выступит гармоничным фоном.

Тыкву (200 г) очищаю от кожуры и семян, нарезаю кубиками. Отвариваю на пару или в небольшом количестве воды до мягкости (около 15 минут). Воду сливаю, а тыкву разминаю в пюре погружным блендером или толкушкой. Даю пюре немного остыть.

В миску с теплым тыквенным пюре разбиваю яйца (2 шт.), вливаю молоко (220 мл) и растительное масло (2 ст. л.). Тщательно взбиваю венчиком до однородной, гладкой массы.

Муку (100 г) постепенно просеиваю в жидкую смесь, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны. Если оно слишком густое, можно добавить еще немного молока.

Хорошо разогреваю сковороду (желательно с антипригарным покрытием). Можно слегка смазать ее маслом перед первым блином. Наливаю половник теста, быстро распределяю его по сковороде, наклоняя ее.

Жарю блин на среднем огне с одной стороны до появления пузырьков и подсыхания краев, затем аккуратно переворачиваю и обжариваю с другой стороны до золотистых пятен.

Готовые блины складываю стопкой или сворачиваю в трубочку/конвертик. Подаю горячими со сметаной, медом, сгущенкой или любимым вареньем.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Общество
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
Семья и жизнь
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
Блины из 5 яиц по бабушкиному рецепту: готовлю так на Масленицу и в будни
Общество
Блины из 5 яиц по бабушкиному рецепту: готовлю так на Масленицу и в будни
Готовлю тыквенный хлеб на дрожжевом тесте — ароматная выпечка, которая долго не черствеет и пахнет уютом
Общество
Готовлю тыквенный хлеб на дрожжевом тесте — ароматная выпечка, которая долго не черствеет и пахнет уютом
Блинчики с тыквой — мой личный топ к завтраку: тонкие, не рвутся и радуют вкусом
Общество
Блинчики с тыквой — мой личный топ к завтраку: тонкие, не рвутся и радуют вкусом
еда
рецепты
блины
Масленица
тыква
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
FIE лишила Эстонию чемпионата Европы из-за россиян
В Госдуме рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби
Россиянам дали советы, как лучше подобрать трансмиссионное масло для машины
Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд стала проектом года
Тысячи окруженных бойцов ВСУ ждет холодная смерть в ДНР
ВСУ атаковали Россию с помощью восьми беспилотников
В Кремле опровергли ведение неофициальных переговоров по Украине в ОАЭ
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
«Работа ведется каждый день»: Пушилин о защите энергетики ДНР от ВСУ
Буйную школьницу отправили в СИЗО после выходки в автобусе
Пушилин раскрыл, как быть полезным стране и не стать «чиновником»
«Экологические мятежники»: Трамп нашел опровержение глобального потепления
Стало известно, кто может помочь Зеленскому в свержении венгерской власти
Названо число беспилотников, атаковавших Россию за последние восемь часов
Подросток скончался на уроке физкультуры
Актриса Журавлева призналась, в какой сфере хотела бы работать
Россиянина обвинили в покушении на бывшую жену общеопасным способом
Пушилин раскрыл, как в новых регионах решают проблему нехватки госслужащих
Украинского артиста балета могут послать в окопы за постановку Чайковского
При пожаре в Лабытнанги погиб один человек
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.