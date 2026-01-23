Тыквенные блины на молоке — тонкие и нежные, с натуральной сладостью: топ для уютной встречи Масленицы

Тыквенные блины на молоке — тонкие и нежные, с натуральной сладостью: топ для уютной встречи Масленицы

Мягкий, слегка сладковатый вкус тыквы делает эти блины идеальной основой как для десертных, так и для закусочных начинок. Их можно подавать со сметаной, вареньем, шоколадным соусом или творогом с изюмом. А можно завернуть в них соленую начинку из грибов, сыра или курицы — тыква выступит гармоничным фоном.

Тыкву (200 г) очищаю от кожуры и семян, нарезаю кубиками. Отвариваю на пару или в небольшом количестве воды до мягкости (около 15 минут). Воду сливаю, а тыкву разминаю в пюре погружным блендером или толкушкой. Даю пюре немного остыть.

В миску с теплым тыквенным пюре разбиваю яйца (2 шт.), вливаю молоко (220 мл) и растительное масло (2 ст. л.). Тщательно взбиваю венчиком до однородной, гладкой массы.

Муку (100 г) постепенно просеиваю в жидкую смесь, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны. Если оно слишком густое, можно добавить еще немного молока.

Хорошо разогреваю сковороду (желательно с антипригарным покрытием). Можно слегка смазать ее маслом перед первым блином. Наливаю половник теста, быстро распределяю его по сковороде, наклоняя ее.

Жарю блин на среднем огне с одной стороны до появления пузырьков и подсыхания краев, затем аккуратно переворачиваю и обжариваю с другой стороны до золотистых пятен.

Готовые блины складываю стопкой или сворачиваю в трубочку/конвертик. Подаю горячими со сметаной, медом, сгущенкой или любимым вареньем.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.