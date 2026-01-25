Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 18:10

Опубликованы детали прихода к власти людоеда из Уганды

Людоед Иди Амин пришел к власти в ходе военного переворота в Уганде 55 лет назад

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
Военный переворот в Уганде, в результате которого к власти пришел Иди Амин, произошел ровно 55 лет назад, 25 января 1971 года, вспоминает «Газета.Ru». Период его правления ассоциировался с диктатурой, крайней жестокостью и эксцентричным культом личности.

Ключевую роль в захвате власти Амином сыграл Израиль. Его режим стал синонимом произвола и беззакония. Руководитель приписывал себе различные титулы, такие как «Повелитель всех зверей земных и рыб морских» или «Король Шотландии». Также современников шокировали и слухи о каннибализме, связанные с его именем.

Долгое время считалось, что организатором переворота выступила Великобритания. Однако рассекреченные документы указывают на другого организатора. Фактическое руководство захватом власти осуществлял полковник Барух Бар-Лев, занимавший тогда должность военного атташе Израиля. Израиль в тот период активно укреплял свои позиции в Африке и рассматривал Амина в качестве потенциального союзника. На тот момент Амин еще не демонстрировал антисемитских взглядов, и Израиль видел в нем инструмент для противодействия враждебному Судану.

Ранее сообщалось, что возможность отмены визового режима для граждан России, планирующих посетить Уганду, находится в стадии проработки. Как заявил глава департамента по вопросам международного права и социальных дел Министерства иностранных дел Уганды Джон Леонард Мугерва, принятие подобного решения в будущем действительно рассматривается как вероятное.

