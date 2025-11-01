Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 18:32

Африканец устроил стриптиз в честь Дня народного единства в университете

В Брянске уроженец Уганды станцевал в одних трусах перед студентами университета

Брянск, Россия Брянск, Россия Фото: Владимир Горовых/РИА Новости

Уроженец Уганды устроил танцы в одних трусах перед учащимися филиала РЭУ имени Плеханова в Брянске, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, стриптиз был устроен на праздновании Дня народного единства. При этом мужчина не является студентом вуза.

Студенты снимали происходящее на смартфоны. Выступающий показал накаченное тело и принял несколько поз под музыку на сцене перед зрителями. Оказалось, что африканец — обычный бодибилдер, которого пригласили выступить перед молодежью.

Местные жители подтвердили, что представление состоялось. Виновниками такого «торжества» считают организаторов, которые не подумали о последствиях. Администрация Брянской области обратила внимание на видео и отправила его на проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее представители РЭУ имени Плеханова опровергли слухи о вызывающих танцах студентов вуза. В университете уточнили, что главными принципами политики учебного заведения являются формирование чувства гордости за родину и уважение к традициям, а также репутации учреждения.

Уганда
стриптиз
университеты
праздники
