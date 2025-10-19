В РЭУ имени Плеханова отреагировали на слухи о вызывающих танцах студентов В РЭУ имени Плеханова опровергли информацию о вызывающих танцах студентов вуза

Слухи о вызывающих танцах студентов Российского экономического университета имени Плеханова не соответствуют действительности, сообщили представители вуза. В заведении также уточнили, что ключевыми принципами их политики являются формирование у обучающихся чувства гордости за Родину, уважение к традициям и репутации университета.

Размещаемый контент в социальных медиа и средствах массовой информации, якобы принадлежащий студентам Плехановского университета, содержит недостоверную информацию и не отражает актуальную молодежную политику университета, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал проверить слухи о непристойном событии, участниками которого, возможно, были студенты, поступившие в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. По мнению парламентария, нужно провести проверку на предмет того, что это был за вуз, поскольку подобные вечеринки всегда отрицаются, где бы они ни проходили.