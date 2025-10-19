Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 14:06

Депутат резко отреагировал на слухи о скандальной вечеринке в университете

Депутат Иванов призвал проверить слухи о непристойной вечеринке для зумеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в разговоре с NEWS.ru призвал проверить слухи о непристойном событии, участниками которого, возможно, были студенты, поступившие в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, несмотря на то, что вуз это отрицает. По мнению парламентария, нужно провести проверку на предмет того, что это был за вуз, поскольку подобные вечеринки всегда отрицаются, где бы они ни проходили.

Речь идет о мероприятии, в ходе которого молодые люди, включая несовершеннолетних, раздевались, а их действия носили откровенно аморальный характер. Подобное поведение абсолютно недопустимо и наносит ущерб нравственным устоям нашего общества. Официально отрицать что-то могут только правоохранительные органы после проведения проверки. В таких случаях необходимо проводить полную проверку подлинности всех фактов, выявлять, где конкретно это было, кем организовано, на какой территории, и если данные факты получат подтверждение в ходе официальной проверки, то вопрос об ответственности должен быть поднят на самый высокий уровень внутри учебного заведения, — отметил Иванов.

Депутат призвал не оставлять без внимания такие инциденты, потому что правопорядок не может быть обеспечен просто отрицаниями. Он подчеркнул необходимость привлечения к ответственности руководства вуза в случае подтверждения места проведения скандального мероприятия.

В случае подтверждения места проведения к ответственности нужно привлекать руководство вуза, которое несет прямую ответственность за воспитание студенческой молодежи и поддержание достойной моральной атмосферы в университетских стенах. Ректорату необходимо дать строгую оценку произошедшему и принять все исчерпывающие меры для недопущения чего-либо подобного в будущем. Скорее всего, в таких ситуациях институты и школы начинают наказывать молодежь, а в первую очередь нужно принимать меры к взрослым людям, то есть к ректорату и к ответственным за содержание мероприятий в вузе лицам, — высказался Иванов.

Собеседник выразил надежду, что и Министерство науки и высшего образования, и администрации вузов проявят принципиальность и займут четкую позицию по защите традиционных ценностей. Университеты РФ должны быть центрами не только знаний, но и воспитания высокой культуры, заключил депутат.

Ранее стало известно, что после готовки индийских студентов на кухне общежития Дальневосточного федерального университета произошел взрыв. В результате рухнул подвесной потолок.

вечеринки
скандалы
зумеры
вузы
Софья Якимова
С. Якимова
