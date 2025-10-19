Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 09:37

Индийские студенты случайно устроили взрыв в российском общежитии

В общежитии ДВФУ произошел взрыв из-за оставленной на кухне индусом скороварки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После готовки индийских студентов на кухне общежития Дальневосточного федерального университета произошел взрыв, передает «Пятый канал». В результате рухнул подвесной потолок.

Один из учащихся вуза рассказал, что студент готовил рис и оставил афганский казан-скороварку на плите. В итоге крышка отлетела и ударилась о потолок, повредив его.

В результате мощного удара произошло обрушение подвесного потолка на кухне. Стены были забрызганы индийскими специями, а в соседних комнатах сработали пожарные датчики.

Молодой человек отметил, что индийские студенты часто используют скороварки для готовки, поскольку это ускоряет процесс. Он также рассказал, что очень часто они оставляют их без присмотра.

Размер ущерба, нанесенного имуществу общежития, пока не определен. Восстановительные работы планируется начать в ближайшее время.

Ранее в Бухаресте произошел мощный взрыв в жилом доме, серьезно повреждены два верхних этажа восьмиэтажного здания. В результате трагедии погибли два человека, еще четверо получили тяжелые травмы.

взрывы
готовка
студенты
Владивосток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай успешно запустил ракету Kinetica-1
Володин поздравил россиян с учрежденным по просьбе женщин праздником
Обезоруженный боец ВС РФ уничтожил двух противников
До какого числа нужно уплатить налоги в России?
Назван средний размер страховой пенсии в России
В США рассказали, как Трамп «остудил пыл» Украины
В Улан-Удэ госпитализировали 36 человек из-за отравления японским блюдом
Стало известно число госпитализированных с кишечной инфекцией в Улан-Удэ
Переехавший в РФ американец раскрыл правду о конфликте на Украине
В Вологодской области пьют больше, чем до «сухого закона»
Индийские студенты случайно устроили взрыв в российском общежитии
Раскрыты новые подробности поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Пьяный водитель легковушки влетел в «Газель» и убил пассажира
Екатеринбург ждут дождь и ночные заморозки
Российские солдаты уничтожили установку HIMARS под Черниговом
Экспорт вина из Франции в Россию достиг максимальных значений
США заявили о риске срыва перемирия в Газе
На Западе раскрыли, чего Уиткофф требовал от Зеленского
Чем опасен открытый Wi-Fi, как не сесть за него в тюрьму
Колумбия потребовала от США ответа за убийство рыбака
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.