Индийские студенты случайно устроили взрыв в российском общежитии В общежитии ДВФУ произошел взрыв из-за оставленной на кухне индусом скороварки

После готовки индийских студентов на кухне общежития Дальневосточного федерального университета произошел взрыв, передает «Пятый канал». В результате рухнул подвесной потолок.

Один из учащихся вуза рассказал, что студент готовил рис и оставил афганский казан-скороварку на плите. В итоге крышка отлетела и ударилась о потолок, повредив его.

В результате мощного удара произошло обрушение подвесного потолка на кухне. Стены были забрызганы индийскими специями, а в соседних комнатах сработали пожарные датчики.

Молодой человек отметил, что индийские студенты часто используют скороварки для готовки, поскольку это ускоряет процесс. Он также рассказал, что очень часто они оставляют их без присмотра.

Размер ущерба, нанесенного имуществу общежития, пока не определен. Восстановительные работы планируется начать в ближайшее время.

