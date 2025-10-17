Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:37

Мощный взрыв разрушил квартиры на нескольких этажах жилого дома

В Бухаресте взорвался жилой дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощный взрыв произошел в жилом доме в Бухаресте, сообщает газета Evenimentul Zilei со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии. Серьезные повреждения получили два верхних этажа восьмиэтажного здания, особенно сильно пострадали угловые квартиры.

В результате трагедии погибли два человека, еще четверо получили тяжелые травмы. Всего пострадали 11 местных жителей. Спасатели эвакуировали жильцов и сейчас продолжают поиски людей, которые могли остаться под завалами. По словам одного из очевидцев, накануне он чувствовал запах газа в доме.

На месте ЧП работают 10 пожарных машин и многочисленные аварийно-спасательные подразделения. Также к дому выехал мэр Бухареста и руководители департаментов чрезвычайных ситуаций. Введен «красный план» — высший уровень мобилизации спасателей и пожарных. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

Ранее в жилом доме в городе Алчевске Луганской Народной Республики из-за взрыва случился пожар. Как сообщила мэр Светлана Гребенькова, несколько человек погибли. После произошедшего в городе ввели режим ЧС, жильцов эвакуировали из опасной зоны.

взрывы
Бухарест
утечка газа
погибшие
