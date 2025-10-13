Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 03:58

Стала известна причина пожара в жилом доме в Алчевске

Гребенькова: пожар в жилом доме в Алчевске случился из-за взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в многоквартирном жилом доме в городе Алчевск Луганской Народной Республики случился из-за взрыва, сообщила мэр города Светлана Гребенькова в Telegram-канале. В результате происшествия зафиксированы человеческие жертвы, а жильцы здания были эвакуированы из опасной зоны.

В полночь в Алчевске произошел взрыв в жилом многоквартирном доме по улице Гмыри. Причины устанавливаются. <…> Дом отключен от энерго- и ресурсоснабжения. Проведена эвакуация жителей дома, — сказано в публикации.

Ранее ГУ МЧС сообщило, что два человека погибли в результате возгорания в многоэтажном доме в Алчевске ЛНР. Там уточнили, что спасатели проводят эвакуацию жителей. Тела погибших были найдены в ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила об обнаружении тела 56-летнего мужчины под завалами в ходе поисково-спасательной операции в Ангарске. По предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы.

взрывы
ЛНР
пожары
дома
