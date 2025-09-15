Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 06:28

При взрыве в Ангарске погиб человек

МЧС: под завалами в Ангарске нашли тело мужчины

В результате проведения поисковых работ в Ангарске под завалами спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины, сообщила пресс-служба регионального МЧС. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы.

В целях безопасности из аварийного дома и соседних зданий были эвакуированы 79 человек, включая 12 детей. Часть людей размещена во временном пункте размещения. Для оперативного реагирования на месте было задействовано 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в городе Ангарске Иркутской области произошел инцидент с хлопком газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме. ЧП случилось в 12-м микрорайоне на первом этаже многоэтажного здания. По предварительной информации, возгорания после хлопка не последовало. Однако взрывной волной были выбиты оконные стекла.

До этого стало известно, что в ночь на 9 сентября огонь охватил сразу две квартиры на юго-западе Москвы. Перед началом пожара жильцы дома слышали громкий взрыв.

