15 сентября 2025 в 02:35

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из жилых домов Ангарска

МЧС РФ: в Ангарске произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире многоэтажки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Ангарске Иркутской области произошел инцидент с хлопком газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме. ЧП случилось в 12-м микрорайоне на первом этаже многоэтажного здания, указала пресс-служба МЧС России по региону.

По предварительной информации, возгорания после хлопка не последовало. Однако взрывной волной были выбиты оконные стекла.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС России. По данным ведомства, самостоятельно эвакуировались 79 жильцов, включая 12 детей. Спасательные подразделения работают в штатном режиме для оценки последствий инцидента и оказания необходимой помощи.

На месте работают 16 сотрудников и 5 единиц техники ведомства. Информация уточняется, — указано в сообщении.

По уточненным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы в медицинские учреждения для получения специализированной помощи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются компетентными органами.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 сентября огонь охватил сразу две квартиры на юго-западе Москвы. Перед началом пожара жильцы дома слышали громкий взрыв.

взрывы
хлопки
МЧС РФ
Иркутская область
