13 октября 2025 в 02:54

Мощный пожар унес жизни двух человек в ЛНР

МЧС: два человека погибли при пожаре в Алчевске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два человека погибли в результате возгорания в многоэтажном доме в Алчевске ЛНР, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Там уточнили, что спасатели проводят эвакуацию жителей.

Произошло загорание в квартире на седьмом этаже, а также частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Спасатели проводят эвакуацию жителей дома, — указали в ведомстве.

В ГУ МЧС подчеркнули, что тела погибших были найдены в ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия. В настоящий момент их данные устанавливают.

Ранее при пожаре в жилом пятиэтажном здании в Сосновоборске погиб человек. Известно, что были травмированы еще два жильца дома. Пожар позже был успешно локализован. Власти разместили 28 жильцов дома в пункте временного размещения, который открылся в местном лицее.

До этого стало известно, что в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений. Возгорание началось в одной из квартир жилого здания и быстро распространилось на верхние этажи и кровлю. Благодаря оперативным действиям и своевременному обнаружению пожара все проживающие в доме люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

ЛНР
пожары
МЧС
погибшие
