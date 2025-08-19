Пассажирка такси устроила жаркие танцы со стриптизом В Адлере женщина оголила грудь во время поездки в такси

В Адлере пассажирка такси устроила стриптиз прямо во время поездки, передает Telegram-канал «Типичный Сочи». Любительница жарких танцев находилась в машине с двумя попутчиками.

Женщина ехала на переднем пассажирском сиденье, а двое ее знакомых расположились сзади. Она не пристегнула ремень и начала снимать одежду, демонстрируя обнаженную грудь. Спутники блондинки поддерживали происходящее и снимали с нее топ, а водитель старался не смотреть.

С одним из мужчин она умудрялась целоваться прямо во время движения автомобиля. Предполагается, что пассажирка могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на центральном пляже Новороссийска девушка устроила стриптиз. Очевидцы рассказали, что выступление прошло на фоне флага России незадолго до Дня Государственного флага. Танец продолжался более часа на втором этаже спасательной рубки. Зрителями стали в том числе дети.