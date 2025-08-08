Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 17:51

Жителей Новороссийска возмутило выступление стриптизерши на пляже

Отдыхающие на городском пляже в Новороссийске Отдыхающие на городском пляже в Новороссийске Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Девушка станцевала стриптиз на центральном пляже города-героя Новороссийска, сообщает Telegram-канал «Новороссийский Рабочий». По словам очевидцев, выступление на фоне флага РФ состоялось незадолго до Дня Государственного флага страны.

Известно, что танцевальной площадкой для нее стал второй этаж пляжной спасательной рубки. Более часа девушка с голыми ягодицами танцевала под иностранную музыку. Также зрителей, среди которых были и несовершеннолетние, развлекал мужчина в костюме восточного шейха. По данным издания, организатором шоу выступило одно из питейных заведений, которое находится поблизости.

До этого в Екатеринбурге несколько мужчин станцевали лезгинку на перекрестке Машинной улицы и улицы Ткачей. После этого они сели в автомобили и разъехались в разные стороны, однако избежать наказания не удалось, так как видеозапись попала в руки правоохранителей.

Ранее прибывшие в Сочи туристы пожаловались на массовый нудистский заплыв в курортном поселке Вардана. Полностью оголившись, пловцы синхронно поприветствовали проезжающий поезд, а затем, образовав цепь, зашли в воду.

происшествия
Новороссийск
стриптиз
танцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.