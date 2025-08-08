Жителей Новороссийска возмутило выступление стриптизерши на пляже

Девушка станцевала стриптиз на центральном пляже города-героя Новороссийска, сообщает Telegram-канал «Новороссийский Рабочий». По словам очевидцев, выступление на фоне флага РФ состоялось незадолго до Дня Государственного флага страны.

Известно, что танцевальной площадкой для нее стал второй этаж пляжной спасательной рубки. Более часа девушка с голыми ягодицами танцевала под иностранную музыку. Также зрителей, среди которых были и несовершеннолетние, развлекал мужчина в костюме восточного шейха. По данным издания, организатором шоу выступило одно из питейных заведений, которое находится поблизости.

До этого в Екатеринбурге несколько мужчин станцевали лезгинку на перекрестке Машинной улицы и улицы Ткачей. После этого они сели в автомобили и разъехались в разные стороны, однако избежать наказания не удалось, так как видеозапись попала в руки правоохранителей.

Ранее прибывшие в Сочи туристы пожаловались на массовый нудистский заплыв в курортном поселке Вардана. Полностью оголившись, пловцы синхронно поприветствовали проезжающий поезд, а затем, образовав цепь, зашли в воду.