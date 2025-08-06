Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 14:18

Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте

В Сочи разгорелся скандал из-за массового нудистского заплыва

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прибывшие в Сочи туристы пожаловались на массовый нудистский заплыв в курортном поселке Вардана, сообщает «Блокнот». Полностью оголившись, пловцы синхронно поприветствовали проезжающий поезд, а затем, образовав цепь, зашли в воду.

Очевидцы предположили, что ныряльщики были в неадекватном состоянии. Среди свидетелей перфоманса были дети, указали они.

До этого на нудистском пляже «Дюны» в Курортном районе Санкт-Петербурга мужчина избил и изнасиловал свою супругу. Женщина была доставлена в больницу, врачи зафиксировали множественные ушибы и повреждения, характерные для насильственных действий. Они сообщили о случившемся в правоохранительные органы, в то время как пострадавшая отказалась обращаться в полицию.

Тем временем жители Абхазии пожаловались на российских туристов. По их словам, отдыхающие ходят по улицам в полуголом виде. Недавно по этому поводу произошла драка с туристами из Ярославля. При этом они угрожали международным скандалом, если их не пустят в купальниках в кафе.

Сочи
происшествия
нудисты
курорты
