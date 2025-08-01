«Все вываливается»: в Абхазии возмущены поведением российских туристов

Российские туристы шокируют жителей Абхазии своим поведением и внешним видом, рассказала жительница Абхазии, владелица отеля Аида Минасян. В беседе с SOCHI1.RU она пояснила, что отдыхающие ходят по улицам в полуголом виде.

Туристы ведут себя как в Сочи — ходят в купальниках везде. Я подписана на несколько сочинских телеграм-каналов, там всегда возмущаются полуголыми людьми на улицах. У меня отель на второй линии, и до моря нужно идти 15 минут. Так вот, большинство гостей идут в купальниках и нисколько не стесняются. Из трусов, простите, все вываливается, — говорит Аида.

Другой житель Абхазии, владелец кафе Махмуд, также отмечает наплыв российских туристов, которые игнорируют нормы приличия. Многие просто игнорируют объявление, что в заведение запрещено заходить в купальных костюмах, пояснил он. На прошлой неделе по этому поводу произошла драка с туристами из Ярославля. Они, как рассказал Махмуд, угрожали международным скандалом.

До этого российские туристы прервали свой отдых в абхазской Пицунде из-за устаревшей инфраструктуры, низкого уровня сервиса и дороговизны. Кроме того, они столкнулись с обманом на пляже.