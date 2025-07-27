Россияне спешно покинули Абхазию в разгар отдыха и рассказали о причинах

Российские туристы прервали свой отдых в абхазской Пицунде из-за устаревшей инфраструктуры, низкого уровня сервиса и дороговизны, пишет «Интересная Россия». Кроме того, они столкнулись с обманом на пляже.

По словам туристов, пансионаты и кафе в курортном городе выглядят так, будто застыли в 80-х годах. В пример они привели столовую в здании старого кинотеатра «Парус». Так, желающим ее посетить не показывают меню, а внутрь без заказа не пускают. На пляжах, по словам автора статьи, туристов обманывают. Так, в одной из палаток им продали воду и выпечку по завышенной цене. Кроме того, подорожали входные билеты в Пицундский храм и на территорию пансионата «Курорт Пицунда».

Однако туристы отмечают стабильную мобильную связь, реликтовые пицундские сосны и выступления популярных артистов. Пицунда, по их словам, подойдет тем, кто устал от суматохи и хочет спокойного отдыха без излишеств.

Ранее туристические эксперты назвали Абхазию самым недорогим направлением зарубежного отдыха для российских граждан. Цены на отдых в этой стране ниже практически на 30–50%, чем в соседнем Сочи. Десятидневное путешествие в Абхазию обойдется всего в 80 тысяч рублей на семью. Кроме того, в республику можно поехать дикарями на машине.