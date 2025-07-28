Танец жениха с друзьями обернулся арестом В Екатеринбурге станцевавших на дороге жениха с друзьями отправили под арест

В Екатеринбурге несколько мужчин, включая жениха, станцевали лезгинку на перекрестке Машинной улицы и улицы Ткачей, передает Telegram-канал Ural Mash. Это привело к перекрытию дорожного движения и дальнейшему аресту молодых людей.

Друзья начали танцевать под кавказскую музыку, при этом сигналя водителям, сообщается в публикации. После этого они сели в автомобили и разъехались в разные стороны, однако избежать наказания не удалось, так как видеозапись попала в руки правоохранителей.

Задержанные были осуждены на различные сроки: один получил 13 суток ареста, двое других — по девять. Еще один участник был оштрафован на 19 тысяч рублей из-за проблем со здоровьем.

Нарушители уже записали видео с извинениями из спецприемника.

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