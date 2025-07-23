Блогер Литвин сыграл свадьбу в Подмосковье за 100 млн рублей

Российский блогер Михаил Литвин сыграл свадьбу с моделью Адель Вейгель в Подмосковье почти за 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, торжество состоялось в усадьбе Villa Michetti, где свою свадьбу также отмечали телеведущая Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков.

Отмечается, что стоимость аренды виллы стартует от 2 млн рублей, еще около 10 млн могло уйти на оформление и оплату работы декораторов. Провел свадьбу знаменитый актер Дмитрий Нагиев. Его гонорар, предварительно, составил 10 млн рублей. Перед гостями выступили рэперы GUF, Icegergert, Macan, Navai и L«One.

Среди гостей были замечены музыкант Limba, видеоблогер BUSTER и ряд других известных личностей. В меню вечера были салаты с креветками и авокадо, стейки из говядины и лосося и премиальный алкоголь. Еще одной серьезной статьей расходов стал подарок Литвина своей супруге. Блогер подарил ей автомобиль Lamborghini Urus стоимостью более 40 млн рублей.

Ранее певец Алексей Воробьев порадовал своих фанатов снимком со свадьбы. На днях артист женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. На фотографии видна женская рука, которая лежит на мужской, а на безымянных пальцах надеты обручальные кольца. Также в кадр попал свадебный букет.