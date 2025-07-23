Сардаров забыт. Что известно о второй свадьбе внучки экс-главы Узбекистана

Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева собралась замуж за бизнесмена из Ростова по имени Арно. Для девушки это будет второй брак. Что известно о ее женихе и почему Мариам хочет замуж — в материале NEWS.ru.

Кто такая Мариам Тилляева

Мариам Тилляева была замужем за известным блогером Амираном Сардаровым. Как позже рассказывала девушка в соцсетях, ее экс-супруг увлекся запрещенными веществами, алкоголем, постоянно изменял жене. По словам Мариам, она терпела до того момента, пока Амиран не начал проявлять физическое и эмоциональное насилие по отношению к ней.

Незадолго до развода Сардаров опубликовал в Сети обнаженное фото Тилляевой, которое она сделала лично для него. На ее просьбу удалить контент он ответил, что это «отличный хайп, как у Пэрис Хилтон», вспоминала девушка. После того, как снимок попал в Сеть, родители Мариам, по ее словам, перестали с ней общаться.

Тилляева рассказывала, что семья перестала финансово ее поддерживать, она решила стать блогером. Мариам наняла команду из девяти человек, платит им зарплату и теперь регулярно следит за своими тратами. По ее словам, порой ей приходится в чем-то себя ущемлять.

Мариам Тилляева Фото: Социальные сети

Недавно девушка приняла участие в шоу «Мастер игры» на ТНТ. Мариам запомнилась зрителям как человек, который защищал коллег по проекту.

Многие пишут в комментариях к постам Мариам, что ее спонсируют родители. Блогер опровергла эту информацию. По ее словам, пока ей не удалось наладить контакт с семьей, из-за чего она очень переживает. Самым близким человеком для Мариам остается бабушка, которая с детства поддерживала девочку.

Что известно о женихе Мариам Тилляевой

Как рассказала Тилляева NEWS.ru, после первого брака она долго работала с психологом перед тем, как строить новые отношения.

Недавно она показала в соцсетях, как Арно сделал ей предложение. О женихе Мариам известно, что он сын ростовских бизнесменов. Молодому человеку 23 года. Арно занимается бизнесом по созданию и реализации одежды.

Мариам познакомилась с избранником в Куршевеле семь месяцев назад. В соцсетях Тилляева так описывала их встречу: «Я нашла такого же безумного, умного, яркого и живого, как и я. Голубоглазого, свободного, настоящего. И я сказала ему да. Не слушайте никого! Счастье у вас обязательно будет, даже после второго брака, даже если не верят, даже если трудно. Любовь всегда возможна. Главное не предавать себя».

Мариам Тилляева и Арно Фото: Социальные сети

Мариам рассказала NEWS.ru, что они встречаются с Арно всего полгода. И предложение руки и сердца стало для нее неожиданностью. Она долго не могла ответить потенциальному жениху на его вопрос, потому что рассматривала кольцо.

«Никогда не понимала, почему на видео в соцсетях так долго девушки рассматривают кольцо и не сразу отвечают на предложение. И тут я оказалась на их месте. Арно долго выбирал кольцо, советовался с моей подругой. В итоге его выбор пал на украшение от бренда Graff. Так что, мне кажется, в следующем месяце он будет экономить на наших тратах. Я долго рассматривала кольцо, буквально потеряла дар речи. Через минуту опомнилась и сказала да», — рассказала Тилляева.

Мариам сообщила, что они планируют сыграть свадьбу в следующем году, но пока не знают, каким будет торжество. Сейчас девушка хочет насладиться статусом невесты. Несмотря на то, что Арно моложе Тилляевой на три года (ей 26 лет, ему — 23. — NEWS.ru), она не чувствует разницы в возрасте.

«Во многом он старше и взрослее меня по поведению, по отношению к жизни. Он ответственнее. Я не хочу сравнивать эти свои отношения с предыдущим браком. Арно априори другой. Понимающий, всегда в диалоге. Мы с ним проговариваем проблемы, таким образом избегаем ссор», — сказала Тилляева.

В будущем Мариам хочет построить здоровую стабильную семью и не повторять ошибки прошлого.

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