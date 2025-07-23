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23 июля 2025 в 14:35

Стало известно, какое кольцо жених подарил внучке экс-главы Узбекистана

Внучка экс-главы Узбекистана заявила, что жених подарил ей брендовое кольцо

Мариам Тилляева и Арно Мариам Тилляева и Арно Фото: Социальные сети

Популярный блогер, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева рассказала NEWS.ru, что теперь ей с женихом Арно придется экономить, поскольку когда он делал предложение, он подарил ей кольцо, инкрустированное драгоценными камнями. По ее словам, избранник спрашивал у нее, какое именно она хочет.

Никогда не понимала, почему на видео в соцсетях так долго девушки рассматривают кольцо, и не сразу отвечают на предложение. И тут, я оказалась на их месте. Арно долго выбирал кольцо, советовался с моей подругой. В итоге его выбор пал на украшение от бренда Graff. Так что, мне кажется, в следующем месяце он будет экономить на наших тратах. Я долго рассматривала кольцо, буквально потеряла дар речи. Через минуту опомнилась и сказала: «Да», — отметила Мариам.

Жениха Тилляевой зовут Арно. Ему 23 года, он сын ростовских бизнесменов. Молодой человек и сам занимается бизнесом по производству и реализации одежды.

Это будет второй брак Мариам. Первый был с известным блогером и закончился разводом. Причинами девушка называем эмоциональное и физическое насилие, а также измены со стороны бывшего мужа.

Ранее резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов рассказал, что поцеловал руку Тилляевой на съемках реалити-шоу «Мастер игры». По словам Батрутдинова, при знакомстве с Тилляевой он почувствовал, что от нее исходит «добрая и светлая энергия». По этой причине он решил признаться блогерше в своих чувствах, когда они оказались вместе в одной машине.

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