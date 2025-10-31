Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 16:50

У представителя приматов обнаружили способность рационально мыслить

Science: шимпанзе могут менять свои взгляды

Молодая самка шимпанзе Молодая самка шимпанзе Фото: Илья Наймушин/NEWS.ru

Шимпанзе могут менять свои взгляды на основе новых данных, следует из исследования Калифорнийского и Утрехтского университетов, которое опубликовано в журнале Science. Такая способность считается важным аспектом рационального мышления.

Ученые изучали приматов в заповеднике Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary в Уганде. Шимпанзе показали две коробки, в одной из них находилась еда. Далее животным показали подсказку, чтобы быстрее найти лакомство. После этого им дали еще одну наводку, которая убедительно указывала на одну из коробок. Исследователи проводили строго контролируемые эксперименты и анализировали результаты с помощью компьютерного моделирования.

Ранее биолог Руслан Жуков заявил, что, несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, люди еще нескоро научатся понимать язык кошек, собак и других животных. По его словам, человечество уже давно изучает коммуникацию в животном мире, однако то, как устроен механизм общения между зверями, до сих пор остается загадкой.

До этого в США не стало шимпанзе по имени Канзи, освоившего английский язык. Самцу бонобо Канзи было 44 года. Причина смерти не уточняется.

ученые
исследования
шимпанзе
Уганда
США
Нидерланды
